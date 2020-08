Postepay: clamorosa truffa con phishing, ecco il messaggio da evitare

Ogni utente con una Postepay può starne sicuro: in tasca ha una delle migliori carte in assoluto anche per quanto riguarda la sicurezza. Ovviamente bisogna sempre fare i conti con chi ne sa una più del diavolo, ed in questo caso ci riferiamo ai vari truffatori che mettono in piedi i soliti inganni. Gli ultimi giorni qualcuno si starebbe lamentando di una mail misteriosa che racchiuderebbe un tentativo di truffa clamoroso.

Si tratta dell’ennesimo tentativo di phishing, il quale come tutti ben sanno, non che l’unico obiettivo di rubare i vostri dati. Con questi sarà dunque possibile accedere al vostro conto e svuotarlo. Sia chiaro che la colpa non è da attribuire a Poste Italiane, visto che saranno gli utenti ingenuamente a consentire l’accesso al proprio conto.

Postepay: ecco il messaggio che può spillarvi tanti soldi senza che vene accorgiate

Egregio Cliente di Poste Italiane,

Siamo spiacenti di informarla che abbiamo deciso di sospendere le sue operazioni sul sito delle

Poste visto che lei ha ignorato la precedente richiesta di confermare la sua identità.

Per poter riutilizzare la sua carta Postepay / Conto Bancoposta, si prega di confermare

immediatamente le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro

sito nella sezione dedicata alle verifiche.

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di effettuare:

Effettuare prelievi al bancomat o su POS.

Effettuare ricariche, bonifici ed operazioni di PostaGiro.

Effettuare pagamenti online o su POS.

Ci dispiace per il disagio arrecato!