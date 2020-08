Trony ha in serbo per gli utenti italiani una campagna promozionale assolutamente notevole, la cui qualità risulta essere ben superiore a tutte le aspettative dei consumatori che al giorno d’oggi si apprestano ad acquistare un nuovo prodotto di tecnologia.

In scadenza il 2 settembre, la suddetta non risulta essere ufficialmente disponibile su tutto il territorio nazionale, è bene non dimenticare la sua limitazione a specifiche regioni italiane, quali sono Abruzzo, Repubblica di San Marino, Molise, Emilia Romagna, Veneto e Marche. Gli acquisti dovranno comunque essere completati solamente nei punti vendita fisici, senza avere la possibilità di accedervi nemmeno dal sito ufficiale dell’azienda.

Trony: tantissimi sconti per tutti gli utenti

Gli sconti attivati da Trony risultano essere molto più interessanti di quelle delle dirette concorrenti, basti pensare ad esempio al Samsung Galaxy S20, uno smartphone di fascia altissima e richiestissimo dagli utenti italiani, in vendita a 599 euro nella versione no brand (altrove lo si trova a 100 euro in più in media). Discorso simile per quanto riguarda il fratello maggiore, il Samsung Galaxy S20+ è in vendita a 779 euro, un prezzo che a prima vista appare essere ancora particolarmente elevato, ma che è giustificato dalla qualità generale del prodotto in sé.

Naturalmente il volantino Trony non si limita esclusivamente ai suddetti modelli, al suo interno si possono trovare una infinità di sconti anche legati ad altre categorie merceologiche o smartphone in generale. L’unica cosa da fare, per essere sempre aggiornati in merito, è aprire le pagine che trovate qui sotto.