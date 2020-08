The Witcher: in arrivo le avventure della serie ispirata al videogioco

The Witcher è la serie televisiva che tratta le storie di Geralt di Rivia (witcher), un mutante dotato di poteri speciali che uccide i mostri in cambio di soldi. Egli vive in un mondo abitato da esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche, per questo è costretto a vedersi in un equilibrio costantemente irregolare. Nella realtà che lo circonda, le uniche creature civilizzate devono sopravvivere ai mostri. Questi ultimi vengono uccisi da guerrieri mutanti speciali creati appositamente per tale scopo. Ebbene, la nuova stagione è pronta a tornare sulla piattaforma Netflix. Ecco tutte le novità.

The Witcher: le dichiarazioni positive dell’attrice Freya Allan

Non ci sono ancora grandi notizie, se non qualche curiosità lasciata trapelare dai componenti del cast. Tra queste troviamo una sola foto (che non svela nulla sulla seconda stagione) raffigurante l’attore alle prese con i truccatori che lo preparano a indossare la famosa chioma.

Per il resto, una delle attrici della serie Freya Allan, ha espresso le proprie opinioni di apprezzamento circa la stesura della serie affermando: “Ho ammirato molto il modo in cui la serie di The Witcher è stata scritta, perché nella storia non c’è la suddivisione classica fra buoni e cattivi. Solitamente questa demarcazione è evidente, ma qui non succede: ci sono aspetti dei personaggi che si amano e altri che si odiano, e così cambi continuamente idea su quelli che desideri supportare.”

Allan ha poi concluso dicendo: “chi è il buono? Chi è il cattivo? Alla fine capisci che nessuno dei personaggi viene catalogato in questo modo, ognuno ha le proprie intenzioni ed è convinto che siano giuste. Penso sia una cosa molto importante, sorprendente e originale, appunto perché ho visto un sacco di storie in cui i protagonisti vengono suddivisi in maniera chiara sulla base della loro indole.”

Per le nuove notizie, tornate a trovarci!