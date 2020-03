Scelta saggia quella del creatore di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, il quale ha aspettato il Lucca Comics e Games 2019 per lanciare la sua novità imminente in uscita il 20 dicembre. Questa ha poi debuttato in anteprima il 31 ottobre. La sceneggiatrice è la stessa di Daredevil, The Defenders e Power assieme a colossi quali Sean Daniel con la Sean Daniel Company e Jason Brown. Più in particolare la produttrice ha collaborato con Tomek Baginski e Jared Sawko della Platige Image nella creazione di questa serie. Piccola curiosità: sapevate che The Witcher è ispirato fedelmente alla storia tratta da Andrzej Sapkowski?

The Witcher: personaggi e trama

Ciò che possiamo definire i protagonisti su cui appunto gira la storia sono Henry Cavill e Freya Allan la quale ha già precedentemente lavorato a La Guerra dei mondi e Into The Badlands e interprete di Ciri, la principessa di Cintra nella serie. Di fondamentale importanza saranno anche Regna Calanthe (Jodhi May) e suo marito, il cavaliere Eist (Bjorn Hlynur Haraldsson), Anya Chalotra nel ruolo di maga, Yennefer Fringilla (Mimi Ndiweni) e Sabrina (Therica Wilson – Read), giovani stregoni. Altro ruolo importante lo ha Millie Brady nei panni della principessa Renfri.

La prima stagione è composta da otto episodi nei quali accadranno diverse vicissitudini spiegate dallo streamer con: “The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.”

Ancora una volta, ad ogni modo, va detto che molto spesso le vere bestie siamo noi esseri umani, come ha voluto far intendere Hissrich in The Witcher.