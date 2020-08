Iliad sta per chiudere un’estate 2020 molto proficua sotto il punto di vista dei numeri e dei dati. Il provider francese ha raggiunto ulteriori record nel corso di queste ultime settimane: dopo aver raggiunto la quota dei cinque milioni di clienti, il gestore ha l’obiettivo di raggiungere quanto prima i sei milioni di abbonati.

Iliad ed i dispositivi Android: ai clienti manca ancora l’app ufficiale

Al netto di un successo commerciale molto marcato, c’è ancora una piccola ma sostanziale differenza tra Iliad e gli altri operatori come TIM, Vodafone e WindTre: i servizi aggiuntivi. L’esempio principale è oramai risaputo: tutti gli utenti che hanno attivato e che attiveranno una SIM con Iliad non possono beneficiare di un’app ufficiale per il loro smartphone, sia esso Android o iPhone.

La gestione dell’account Iliad è ancora vincolata al sito ufficiale del gestore. Solo attraverso il portale si possono modificare le impostazioni del proprio profilo. Rispetto a quelle che erano le indiscrezioni di inizio anno, nel 2020 non sono previste novità al riguardo del rilascio di un’app ufficiale.

Per gli abbonati di Iliad che sfruttano un dispositivo Android la situazione è cambiata ulteriormente sempre nel corso del recente passato. Sino all’anno passato, tutti gli utenti Android attraverso il marketplace Google Play Store potevano scaricare alcune app parallele per la gestione del proprio account. Ad oggi, tutte le applicazioni che erano allora disponibili non sono più presenti sul negozio virtuale del sistema operativo. Tra queste app è sparita anche Area Personale, il servizio più popolare di genere.