Lo Svuota Negozio lanciato da Euronics continua proponendo nuovamente una lunga serie di offerte e di prezzi fortemente ribassati, raggiungibili da tutti gli utenti che vorranno affidarsi ai punti vendita fisici.

La campagna promozionale corrente, infatti, non è attiva ovunque in Italia o online sul sito ufficiale, il consumatore che vorrà approfittarne dovrà necessariamente recarsi personalmente in un negozio fisico del socio Nova, in caso contrario non potrà godere degli stessi identici prezzi. Coloro che supereranno poi i 299 euro di spesa avranno la possibilità di richiedere il Tasso Zero, ovvero il pagamento rateizzato senza interessi, con TAN e TAEG allo 0%.

Volantino Euronics: gli sconti sono attivi fino al 3 settembre

Fino al 3 settembre sarà possibile approfittare di tantissimi prezzi bassi, osservando da vicino il mondo degli smartphone, ad esempio, annoveriamo Oppo A5 2020 in vendita a 139 euro, Oppo Find X2 Lite a 449 euro, Oppo A52 a 169 euro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 369 euro, Oppo Find X2 Neo a 699 euro, Oppo Find X2 Pro a 1199 euro, Oppo A91 a 279 euro, Oppo A72 a 249 euro, Samsung Galaxy S20 a 699 euro, Galaxy S10 a 579 euro, Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy A30s a 199 euro, Galaxy A20s a 199 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 199 euro, Redmi Note 8 Pro a 239 euro, Redmi Note 9 Pro a 299 euro e similari.

I prezzi bassi sono davvero tantissimi, e difficilmente possiamo riassumerli in un unico articolo. Proprio per questo motivo, per godere di una visione d’insieme di tutta la campagna Euronics, dovete aprire subito le pagine che trovate inserite qui sotto.