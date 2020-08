MediaWorld impazzisce con un volantino che cerca di attirare l’attenzione su di sé con prezzi ed offerte estremamente interessanti, gli utenti possono approfittare di sconti da capogiro grazie ai quali il risparmio è pressoché assicurato.

La soluzione corrente risulta essere disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa; coloro che vorranno effettivamente approfittarne potranno collegarsi direttamente dal divano di casa, a patto però che siano disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Interessante è anche la presenza del solito Tasso Zero, il finanziamento senza interessi da richiedere al superamento di 199 euro di spesa. Non dimenticatevi del nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, potrete conoscere i migliori codici sconto e tutte le offerte del momento.

Volantino MediaWorld: le offerte sono incredibili

Il volantino MediaWorld parte con lo scontare gli ultimi smartphone Apple di fascia altissima, tra questi appunto troviamo Apple iPhone 11 Pro e iPhone 11, due modelli in origine estremamente costosi, ma finalmente in promozione a prezzi più accessibili. A conti fatti il cliente li potrà acquistare con una spesa finale di 989 euro per la versione più performante, e 769 euro per la più economica.

Tutti gli altri, ovvero coloro che vorranno spendere meno di 350 euro, potranno affidarsi solamente ai device con sistema operativo Android, tra cui spiccano Xiaomi Redmi Note 9, Note 9 Pro, Samsung Galaxy A21s, Oppo A91, Huawei P40 Lite 5G, Samsung Galaxy A31 e similari.

Per ogni altra informazione in merito al volantino MediaWorld potete fare affidamento direttamente sul sito ufficiale.