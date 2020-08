Con WindTre gli utenti sono davvero in una botte di ferro, hanno difatti la possibilità di richiedere l’attivazione di una promozione da soli 6,99 euro al mese, con annessi ben 50 giga di traffico dati, minuti e SMS da poter utilizzare verso tutti.

Il nome dell’offerta è Go 50 Fire+, risulta essere attivabile esclusivamente in versione operator attack, di conseguenza può essere raggiunta solo dagli utenti che si ritrovano in determinate condizioni d’uscita da un operatore virtuale, con annessa ed obbligatoria portabilità del numero originario. Il suo costo iniziale corrisponde a 10 euro, necessari esclusivamente per l’acquisto della SIM ricaricabile; a differenza di quanto potreste pensare, la promozione non presenta vincoli contrattuali di durata, in questo caso quindi il cliente potrà abbandonare WindTre quando vorrà senza costi aggiuntivi.

Passa a WindTre: tutti i dettagli dell’offerta

Essendo attivabile dai soli clienti di un MVNO, la promozione è decisamente limitata, ma i contenuti sono effettivamente molto vari e soddisfacenti, parliamo a tutti gli effetti di 50 giga di traffico dati da poter utilizzare alla massima velocità possibile, con 200 SMS da inviare ad ogni numero, per finire con illimitati minuti per telefonare a chiunque.

Il prezzo fisso della promozione corrisponde precisamente a 6,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. In fase di attivazione potrebbe venire proposto il pagamento tramite conto corrente, è importante ricordare che si tratta di un plus, di una comodità in più che potrebbe aiutarvi a non dover ricaricare continuamente lo smartphone.

L’attivazione della promozione è ad ogni modo possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.