La WindTre Go 50 Fire+ è la promozione da 50 giga al mese che promette agli utenti la possibilità di raggiungere alcuni dei contenuti più incredibili del momento, ad un prezzo più che abbordabile, infatti si potranno spendere soli 6,99 euro al mese per sempre.

Ufficialmente distribuita in versione operator attack, per gli utenti in possesso di determinati numeri di telefono di MVNO (o meglio definiti operatori virtuali), in questo periodo viene proposta in versione SMS winback ad ex-clienti del nuovo brand unico. Il costo di attivazione risulta essere variabile, anche se comunque è accomunato dai 10 euro necessari per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile, su cui sarà obbligatorio richiedere la portabilità del numero originario.

WindTre: la promozione da soli 6,99 euro al mese

Il succo della promozione ad ogni modo non cambia, al suo interno si trovano 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione, affiancati da 200 SMS da poter inviare a chiunque, per finire con illimitati minuti per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Tutto questo a soli 6,99 euro al mese a tempo indeterminato, il pagamento dovrà essere completato tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli contrattuali di durata. Le uniche promozioni che prevedono i suddetti sono esclusivamente le versioni easy pay, inoltre queste richiedono anche il pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

Nel caso in cui doveste ricevere la proposta di attivazione via SMS, ricordiamo che sarà assolutamente necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’attivazione, e che non sarà cedibile a terze parti (ovvero ad altro numero di telefono).