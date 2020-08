C’è una nuova rimodulazione dei costi per alcuni clienti di WindTre. Dopo avervi mostrato il primo cambiamento unilaterale dei prezzi del gestore dall’avvenuta fusione dei brand Wind e 3 Italia – la modifica valida per le ricaricabili MIA Special Edition – andiamo ora ad analizzare ulteriori condizioni commerciali valide dal prossimo autunno.

WindTre, per chi utilizza le soglie a consumo è prevista una spesa fissa di 4 euro

In linea con quelli che sono rimodulazioni già presentate al pubblico da TIM e da Vodafone, anche WindTre cambia i costi per le sue tariffe a consumo. Per alcuni clienti, infatti, sarà ora previsto un costo fisso mensile di 4 euro per effettuare telefonate, inviare SMS e navigare in internet.

Con la quota mensile di 4 euro, i clienti potranno effettuare chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia al costo di 0,29 centesimi al minuto. Anche gli SMS da inviare verso tutte le utenze di telefonia mobile avranno un costo fisso pari a 0,29 centesimi. Per quanto concerne, invece, la navigazione internet è previsto un contributo di 0,99 centesimi per ogni Giga di traffico giornaliero. Quest’ultimo costo sarà applicato solo in caso di effettivo utilizzo.

Nel piano dei 4 euro al mese sono inclusi SMS solidali, traffico internet in roaming nei paesi dell’Unione Europea e hotspot personale. La rimodulazione dei prezzi sarà effettiva a partire dal prossimo 23 Settembre. Come ovvio, WindTre informerà tutti i clienti coinvolti in questa modifica dei costi nel corso delle prossime giornate. Agli utenti sarà data la possibilità di effettuare disdetta gratuita della linea prima del 23 Settembre.