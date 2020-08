Tutti gli utenti in Italia possono richiedere la promozione di casa Vodafone con annessi giga, minuti e SMS da poter utilizzare verso chiunque, dietro il pagamento di un canone fisso non particolarmente elevato, e corrispondente per l’esattezza a 7 euro al mese.

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, nasce e viene distribuita esclusivamente in versione operator attack, di conseguenza risulta essere raggiungibile solamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO, con corrispettiva richiesta di portabilità del numero originario. Inizialmente viene richiesto il pagamento di una cifra non particolarmente elevata, 10 euro, necessaria per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui sarà poi obbligatorio portare il proprio numero.

A differenza di quanto si potrebbe immaginare, non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento il cliente potrà effettivamente decidere di abbandonare Vodafone, senza incorrere nel pagamento di una penale o di altro tipo di costo aggiuntivo.

Vodafone: la promozione da 50 giga al mese

La promozione include al proprio interno un bundle di assoluto tutto rispetto, parliamo infatti di 50 giga di traffico dati al mese, affiancati da illimitati minuti da poter utilizzare verso chiunque, nonché di SMS infiniti da inviare a ciascun numero in Italia.

Il costo fisso da sostenere è tutt’altro che elevato, corrisponde a 7 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. La richiesta di attivazione è da presentare direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ad oggi potrebbe venire proposta anche sottoforma di SMS attack o di call center winback.