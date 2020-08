Nemmeno gli addetti ai lavori più scettici possono parlare di Iliad come di una sorpresa o di un fenomeno transitorio nel mercato della telefonia italiana. Il gestore francese continua ad ottenere ottimi dividendi dalla sua ricaricabile Giga 50. Il numero di clienti aumenta in maniera costante e le prospettive per un ulteriore crescita futura sono già visibili.

Iliad sorprende tutti: è in arrivo anche un impegno nel settore della telefonia fissa

La vera sfida di Iliad è verso i provider storici del nostro mercato, TIM e Vodafone su tutti. Per competere ad armi pari con questi gestori è però necessario un ulteriore sforzo da parte del gestore francese: un impegno concreto anche nel settore della telefonia fissa. Da settimane, su questo fronte, le notizie sono interessanti.

La novità vera dell’estate è che Iliad sta muovendo i primi passi per garantire agli utenti offerte per la Fibra Ottica. Ad inizio giugno l’operatore ha ricevuto l’ok da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel campo della telefonia domestica. Grazie ad un accordo con Open Fiber, inoltre, a breve si passerà nella fase operativa per la realizzazione delle prime linee in Fibra Ottica.

Rispetto a quelle che erano le indiscrezioni di inizio anno, i tempi sembrano essersi ridotti in maniera significativa. Se analisti ed insiders parlavano di un presunto impegno di Iliad non prima del 2024, oggi le prospettive sono più favorevoli all’attesa degli utenti. E’ plausibile pensare, a tal proposito, l’arrivo delle prime iniziative commerciali già entro la fine del 2022 e l’inizio del 2023.