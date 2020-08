Trony rilancia la sfida a tutte le realtà del settore della rivendita di elettronica con una campagna promozionale assolutamente interessante e ricchissima di occasioni da non mancare, i prezzi appaiono decisamente inferiori alle aspettative.

Risparmiare con Trony è ormai semplicissimo, fino al 2 settembre i consumatori si ritrovano a poter approfittare di tantissime riduzioni di prezzo, a patto che siano disposti a recarsi personalmente in uno dei negozi dislocati in Marche, Veneto, Abruzzo, Repubblica di San Marino, Molise, Umbria o Emilia Romagna. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, non possono essere completati online sul sito ufficiale o altrove in Italia.

Volantino Trony: tutte le offerte del momento

Lo smartphone che dovete acquistare subito, nel caso in cui foste interessati ad un top di gamma dal giusto rapporto qualità/prezzo, è sicuramente il Samsung Galaxy S20. Attualmente in vendita a soli 599 euro, rappresenta sicuramente la giusta occasione per risparmiare e per godere di prestazioni decisamente all’altezza. Se arrivati a questo punto volesse puntare ad un qualcosa di ancora più competitivo, allora l’occhio cade indiscutibilmente sul Samsung Galaxy S20+ a 779 euro.

Restando sempre in seno al mondo Android, le alternative non mancano, sicuramente interessanti sono Samsung Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A71, Oppo A5 2020, Huawei Y5p, Motorola E6s, Samsung Galaxy A20e, LG Velvet e similari.

Il volantino Trony riesce a soddisfare con una lunghissima serie di offerte anche mirate verso altre categorie merceologiche, il consiglio è quindi di affidarsi subito alle pagine che trovate inserite qui sotto.