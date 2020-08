Esselunga sale di livello con un volantino assolutamente in grado di riservare una piacevole sorpresa ai consumatori italiani, uno sconto veramente speciale applicato su un prodotto non strettamente necessario ma dall’uso comune.

Quando parliamo delle offerte tech di Esselunga è sempre bene ricordare un paio di cose; in primis che gli acquisti potranno essere completati in via esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, in nessun modo sarà possibile raggiungerli altrove o sul sito ufficiale. In parallelo, che le scorte disponibili sono estremamente limitate, ciò sta a significare che una volta terminate non verranno in nessun modo rifornite, anche se la campagna è ancora valida.

I codici sconto Amazon sono indescrivibili, scoprite i migliori prezzi sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: l’occasione perfetta per risparmiare

L’occasione perfetta per risparmiare da Esselunga giunge con lo sconto applicato sul Google Nest Hub, un prodotto essenziale per rendere la propria casa ancora più smart, sopratutto senza spendere cifre particolarmente elevate.

Con un prezzo di soli 59 euro, il dispositivo aiuterà gli utenti a controllare i vari dispositivi smart dislocati entro l’abitazione, e grazie alla presenza di un display touchscreen a colori, permetterà anche la visualizzazione di foto e video, comandando il tutto con le proprie dita. Le dimensioni non sono particolarmente elevate, parliamo di 7 pollici di diagonale e di una colorazione bianca, senza dimenticare comunque la presenza di altoparlanti e microfono direttamente integrati nel device.

Come detto, il suo prezzo finale è di 59 euro, l’acquisto dovrà essere completato esclusivamente in negozio entro e non oltre il 2 agosto 2020.