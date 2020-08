Expert raccoglie all’interno della propria campagna promozionale, intitolata Back To School, una serie di offerte e di prezzi veramente molto interessanti, tramite i quali gli utenti possono pensare di spendere decisamente meno rispetto al listino originario.

Per coloro che vorranno completare un acquisto, è bene ricordare che i prezzi elencati sono disponibili sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale; in questo secondo frangente, le spedizioni sono a pagamento, in aggiunta rispetto alla cifra effettivamente mostrata a schermo. Non dimentichiamoci inoltre del Tasso Zero, della possibilità di pagare con un finanziamento senza interessi, a patto che si superi una determinata cifra di spesa.

Volantino Expert: tutte le offerte da non perdere di vista

Osservando da vicino le offerte del volantino Expert l’occhio cade subito sul Samsung Galaxy S20, lo smartphone più richiesto e desiderato per eccellenza, sia in termini di appeal, che proprio per quanto riguarda le prestazioni promesse. Originariamente lanciato ad un prezzo decisamente elevato, finalmente l’utente lo potrà acquistare a soli 699 euro, naturalmente in versione no brand.

Discorso molto simile per i fratelli più costosi di casa Apple, quali sono iPhone 11 e iPhone 11 Pro, oggi in vendita rispettivamente a 749 euro e 1049 euro. Non mancano ovviamente anche soluzioni più economiche ed in vendita ad una fascia di prezzo inferiore ai 300 euro, come ad esempio Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy Note 10 Lite, iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy A41, Motorola Moto E6, iPhone 7 Plus o similari.

Il volantino Expert lo potete trovare elencato nel nostro articolo.