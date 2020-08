L’uscita di una nuova generazione di Playstation crea sempre un hype molto alto. Sono mesi infatti che si parla si fantastica sulle possibili nuove funzionalità della console di nuova generazione di Sony. E come sempre tra leak, notizie ufficiali e anticipazioni, ormai sappiamo molto.

Lo scopo di Sony è quello di creare una dispositivo in grado di contrastare l’ascesa senza precedenti di Xbox, che grazie al lancio dei suoi nuovi servizi di gaming cloud è riuscita a riportarsi sulla cresta dell’onda.

Il nuovo trailer commerciale della PS5

Sony ha recentemente pubblicato il primo trailer ufficiale per il lancio commerciale della nuova Playstation, una mossa che mette alla scoperto la posizione e la preparazione del lancio.

Il trailer, lungo appena un minuto, concentra la propria attenzione sulla nuova tecnologia di audio disponibile per PS5 e sul nuovo controller. Si è optato per un supporto all’audio 3D, per rendere l’utente ancora più immerso nei giochi e nel supporto al feedback tattile e ai trigger adattivi di nuova generazione nel nuovo controller DualSense. Questa nuova funzione permetterà agli utenti di percepire con esattezza la durezza del trigger a seconda dell’azione svolta, grazie alla presenza di una molla che si indurisce o ammorbidisce. Questo permetterà appunto di essere partecipanti attivi del gioco, eliminando parzialmente la sensazione di stare premendo solo un tasto. Ecco qui di seguito il video:

Purtroppo ancora nessuna nuova informazione per quanto riguarda la data di apertura dei preordini o del prezzo di vendita. Sony è intenzionata a nascondere queste informazioni fino al momento giusto per fa crescere la tensione e l’aspettativa attorno al suo nuovo prodotto. Seguiteci per saperne di più nei prossimi tempi e non perdervi nessuna nuova notizia in merito.