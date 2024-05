Il prossimo evento di Apple sarà anche in presenza: Vision Pro arriva in Europa? la speranza è che presto possa davvero apparire anche all’interno del nostro continente, risultando finalmente accessibile a tutti.

Quando è stato annunciato l’evento Let Loose di Apple?

L’evento Let Loose è stato annunciato pochissimi giorni fa, ma finalmente ci sono alcuni interessanti dettagli sulla conferenza. Il prossimo keynote della Mela Morsicata sarà accompagnato da un evento in presenza a Londra: una scelta in pieno contrasto con la tradizione per Apple. Il giornalista dell’Independent Andrew Griffin spiega che accanto al keynote pre-registrato che verrà diffuso martedì 7 maggio 2024 alle 16:00 italiane, i giornalisti inglesi ed europei avranno la possibilità di recarsi ad un incontro di persona, che si terrà nello stesso momento a Londra. Sfortunatamente, Griffin non ha spiegato quali prodotti saranno lanciati durante la conferenza.

Perché è difficile che Apple organizzi un evento fisico per i suoi nuovi iPad?

Ormai è pressoché certo che l’evento Let Loose sarà la cornice di lancio degli iPad Pro con schermo OLED e dei nuovi iPad Air. Sappiamo anche che la nuova generazione di tablet della Mela Morsicata dovrebbe rappresentare il più grande passo avanti di sempre per gli iPad, ma è comunque improbabile che l’azienda si spinga così in là da presentare fisicamente i dispositivi alla stampa prima del loro arrivo sul mercato – cosa che Apple fa solo in rarissimi casi. Al contempo, non è chiaro perché l’evento si terrà a Londra e sarà riservato al solo pubblico europeo, mentre non sembrano essere in programma degli incontri simili per la stampa americana o per quella asiatica. Insomma, sono molte le testate internazionali che credono che Apple presenterà un dispositivo extra per l’Europa (o quantomeno per il Regno Unito) e che voglia farlo testare con mano ai giornalisti prima del suo lancio ufficiale.