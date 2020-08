Hitman 3 sarà esclusivo per Epic Games Store su PC Windows quando il gioco verrà rilasciato nel gennaio 2021. Questo è quanto annunciato dallo sviluppatore IO Interactive giovedì. L’accordo di IO con Epic, che dura 12 mesi, ‘ci ha dato la libertà di creare Hitman 3 esattamente come immaginavamo e di pubblicare il gioco direttamente per i nostri giocatori’, ha detto lo studio in una dichiarazione.

Lo sviluppatore di Hitman ha aggiunto: ‘È anche importante per noi onorare il tempo che i nostri giocatori hanno trascorso nei nostri giochi precedenti’. Infatti, i giocatori potranno trasferire la progressione da Hitman 2 su Steam a Hitman 3 su Epic Games Store e potranno anche importare posizioni dal primo e secondo titolo della saga al terzo.

Hitman 3 arriverà nel 2021 su Epic Game Store

Hitman 3 arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X il prossimo anno. IO ha annunciato a giugno che i giocatori potranno importare le località dai primi due giochi nel terzo, ottenendo ‘tutte le oltre 20 località dell’intera trilogia in un unico posto’. Allo stesso modo, i giocatori su tutte le piattaforme potranno importare i progressi da Hitman 2 in 3.

Oltre all’annuncio dell’Epic Games Store, IO Interactive ha rivelato una nuova location in arrivo in Hitman 3: Dartmoor, in Inghilterra. I giocatori possono esplorare la storica campagna rurale di Dartmoor e ricostruire un misterioso omicidio a Thornbridge Manor.

L’altra location annunciata di Hitman 3, Dubai, è stata svelata a giugno durante l’evento di presentazione della PlayStation 5 di Sony. All’inizio di questo mese, IO ha annunciato che il nuovo capitolo supporterà anche cuffie per realtà virtuale per coinvolgenti assassini in prima persona.