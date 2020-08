Epic Games Store ha recentemente iniziato a testare una nuova funzionalità aggiunta ad Ark: Survival Evolved molto richiesta. Ora, lo store ha introdotto un’altra importante funzionalità sotto forma di supporto mod per MechWarrior 5: Mercenaries.

Proprio come i successi dell’Epic Games Store, questa è un’implementazione anticipata di una funzionalità che alla fine si farà strada verso più giochi. È stato implementato un aggiornamento per supportare la funzionalità appena aggiunta e ci sono già numerose mod disponibili per il download.

Epic Games Store apre le porte alle mod

‘Siamo estremamente entusiasti di annunciare che MechWarrior 5: Mercenaries è il primo gioco a partecipare al lancio beta delle mod di Epic Games Store’, ha dichiarato lo sviluppatore Piranha Games in una nota. ‘Con questa versione, scoprire e installare Mod MW5 creati dalla straordinaria community di modding sarà più facile che mai, integrato direttamente nell’Epic Games Launcher esistente.’

Per controllare le mod attualmente disponibili, vai alla pagina MechWarrior 5 su Epic Games Store e vedrai un menu a discesa per ‘Mod’ nella parte superiore dello schermo. La categoria ti consente di navigare tra le mod esistenti o saltare direttamente nel toolkit di modifica del gioco. L’editor mod è ora incluso come parte del gioco e apparirà nella tua libreria.

Epic ha annunciato a giugno che Epic Games Store aveva raggiunto il picco di 61 milioni di utenti mensili. Questo è la causa di una promozione in cui sono stati offerti agli utenti diversi giochi molto seguiti, tra cui Grand Theft Auto V, Civilization VI, Ark: Survival Evolved e Borderlands: The Handsome Collection. Il negozio continua a regalare giochi gratuiti ogni settimana.