Fino al prossimo 24 agosto 2020 alcuni ex clienti dell’operatore WindTre, che in precedenza hanno lasciato i consensi commerciali, potranno ricevere un SMS che invita loro ad attivare l’offerta Go 50 Fire + a 6.99 euro al mese.

Questa offerta è attivabile su una nuova SIM ricaricabile con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’intero bundle.

Torna in WindTre con la Go 50 Fire Plus a 6.99 euro al mese

L’offerta GO 50 Fire+ prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati alla massima velocità fino in 4.5G a 6.99 euro al mese. L’attivazione dell’offerta è gratuita, mentre il costo di una nuova SIM è pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni. Il nuovo cliente WindTre dovrà acquistare contestualmente anche una prima ricarica minima per coprire almeno l’importo del primo mese anticipato dell’offerta.

Ecco l’esempio di un SMS ricevuto da un ex cliente: “Solo per te un’offerta speciale! 50 GIGA sulla nuova rete TOP QUALITY di WINDTRE, minuti illimitati e 200 sms a soli 6,99E. al mese con l’esclusiva GO 50 FIRE+. Vieni nei nostri negozi entro il 24/08. Attivazione gratuita e SIM 10E. […]“. Non è escluso che in questo periodo possano essere presenti anche altre campagne SMS winback con date di attivazione e offerte differenti.

Infatti alcuni ex clienti WindTre stanno ricevendo altre offerte tariffarie da attivare come ad esempio Go 50 Top+ a 5.99 euro al mese o Go 50 Start+ a 7.99 euro al mese. Invece alcuni ex clienti WindTre non nati in Italia stanno ricevendo SMS winback per attivare offerte speciali della gamma Call Your Country.