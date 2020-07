A partire dallo scorso lunedì 6 luglio 2020 l’operatore unico WindTre ha deciso di lanciare una nuova offerta winback, dedicata quindi ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

Per la precisione stiamo parlando della Call Your Country Flash, dedicata come ben saprete ad alcuni ex clienti stranieri WindTre selezionati. Scopriamo nel dettaglio cosa comprende.

Torna in WindTre con la Call Your Country Flash

Per la precisione, la campagna è dedicata a un target di ex clienti WindTre di nazionalità straniera, che avevano lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali. L’opzione tariffaria Call Your Country Flash offre un bundle costituito da minuti illimitati verso tutti in Italia, 100 minuti verso 53 paesi esteri e 70 Giga di traffico dati per la navigazione in internet, al costo di 6.99 euro al mese a tempo indeterminato.

Il contributo di attivazione è gratuito e i costi vengono addebitati sul credito residuo della SIM. Per sottoscrivere l’offerta bisogna richiedere la portabilità del numero attivando una nuova SIM WindTre, il cui costo ammonta a 10 euro. Gli ex clienti coinvolti hanno già ricevuto o riceveranno il seguente SMS in lingua italiana.

Eccone un esempio: “Solo per te un’offerta speciale. Con Call Your Country Flash a soli 6.99 euro al mese puoi avere 70 GIGA, 100 minuti verso 53 Paesi e Minuti illimitati verso tutti. SIM 10 Euro e attivazione gratuita. Vai su windtre.it/cyc-flash o visita i nostri negozi entro il 12 Luglio 2020 per attivare, info e privacy“. Se invece non siete utenti stranieri ma desiderate tornare con il vostro operatore del cuore, sappiate che in questo periodo sta lanciando moltissime offerte molto vantaggiose. Visitate il suo sito ufficiale per scoprirle tutte.