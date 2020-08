Vodafone, TIM e Tiscali sembra abbiano fatto cartello in merito agli aumenti tariffari che stanno costringendo molti a cambiare offerta. Sappiamo che rispetto agli operatori virtuali questi gestori sono soliti applicare delle rimodulazioni più o meno importanti alle proprie promozioni. Le ultime potrebbero essere veramente pesanti considerando il fatto che si arriva a spendere fino a quasi 3 Euro in più al mese. Ecco le ultime (pessime) novità.

Aumenti TIM

Si chiedono 1,99 Euro in più ogni mese per alcune offerte che sono in attivo sui numeri dei clienti. Gli interessati ricevono un SMS di notifica specifico che annuncia il prezzo aggiornato con la concessione bonus di minuti illimitati o 20 Giga di traffico extra in tecnologia 4G LTE a propria scelta. Possiamo scegliere di accettare le condizioni oppure avvalerci del recesso gratuito.

Tiscali

Anche Tiscali cambia strategia ed applica i cambiamenti annunciati nel corso di queste ultime settimane. Si sale a quota 2,99 Euro al mese in più per accedere a contenuti aggiuntivi per 60 minuti di chiamate, 10 SMS e 1 Giga di Internet in 4G su alcune offerte segnalate dal gestore.

Rimodulazioni Vodafone

L’operatore rosso ha comunicato anzitempo i cambiamenti alle tariffe Unlimited+ con una apposita informativa rilasciata attraverso il suo sito ufficiale in cui si informa che:

“A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese. Consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.