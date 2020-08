Scambiarsi messaggi con amici e familiari attraverso le apposite app di messaggistica istantanea, è diventata ormai l’operazione più facile del mondo. Ad oggi, infatti, si stima che, tra Whatsapp e Telegram, vengono inviati ogni giorno più di 100 miliardi di messaggi. Tutto ciò, quindi, è dovuto principalmente ai servizi di messaggistica appena citati che, come ben sappiamo, hanno fortemente inciso sulla comunicazione e sulle interazioni fra persone. Ciononostante, però, Whatsapp e Telegram non sono gli unici servizi di messaggistica ad essersi evoluti negli anni, ne gli unici utilizzati dagli utenti di tutto il mondo. Di recente, infatti, anche Google si è lanciata nel settore della messaggistica presentando per la prima volta i suoi nuovi SMS 2.0. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Messaggistica istantanea: gli SMS 2.0 di Google sono pronti a battere Whatsapp e Telgram

Da anni, ormai, gli SMS sono completamente caduti in disuso tant’è che, di recente, molteplici operatori telefonici hanno deciso di non inserirli nelle proprie tariffe. Ciononostante, però, Google è riuscita a dargli nuovamente vita attraverso l’utilizzo del nuovo protocollo RCS, Rich Communication Services. Grazie a questa nuova tecnologia, quindi, gli utenti possono usufruire dei nuovi SMS proprio come se stessero utilizzando WhatsApp e Telegram. Non serviranno quindi app di terze parti ma, bensì, la classica app messaggi presente sui dispositivi Android.

La vera innovazione, però, si trova nel modo in cui questi messaggi vengono inviati. Per far ciò, infatti, sarà necessario un collegamento minimo, come ad esempio GSM o 2G. Anche con poca ricezione, infatti, sarà possibile allegare ai messaggi contenuti multimediali come foto, video, gif, informazioni di contatto, posizione, documenti e persino note vocali.