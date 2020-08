La relazione tra WhatsApp e i rischi per privacy e sicurezza è sempre di attualità. Di giorno in giorno, sulla piattaforma di messaggistica istantanea si condividono dati personali estremamente sensibili ed informazioni che non devono essere condivise con persone sconosciute. Con le nuove tecnologie – crittografia end to end, su tutti – WhatsApp protegge gli utenti, ma la chat continua ad essere sede privilegiata di messaggi pericolosi in grado di creare non pochi grattacapi ai singoli individui.

WhatsApp, cancellare assolutamente tutti questi tipi di messaggi pericolosi

Specie dal momento in cui vi è stata l’esplosione della pandemia da Coronavirus, sulla chat si sono moltiplicate le comunicazioni rischiose per gli utenti. Con fake news relative al Covid, molte persone hanno incrociato dei messaggi con link incorporato. Questi messaggi sono assolutamente da evitare, dato che potrebbero trasformarsi in un grave rischio per la propria sicurezza online.

Sempre su WhatsApp, inoltre, continuano ad essere condivise catene con presunte novità della chat (ad esempio, il ritorno dei profili a pagamento). Anche queste catene invitano a cliccare su di un link ed anche questi messaggi sono quindi da evitare.

Sia nell’uno che nell’altro caso, la tecnica messa a punto dai malintenzionati è sempre la stessa: quella del phishing. Invitando a cliccare sul famoso link, infatti, i cyercrminali ottengono libero accesso alle informazioni riservate dell’utente.

Quando si leggono, quindi, i messaggi ricevuti su WhatsApp occorre quindi fare molta attenzione. Il consiglio è quello di interloquire via chat solo con persone conosciute e fidate e di eliminare ogni contenuto minimamente sospetto.