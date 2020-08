La tecnologia e soprattutto gli smartphone e i PC sono diventati praticamente essenziali al giorno d’oggi. Questi strumenti risultano infatti molto utili e ci accompagnano in ogni momento della giornata. Vengono utilizzati in ambito lavorativo e anche quotidianamente per controllare tutte le nostre faccende quotidiane, dai contatti, alle e-mail, agli appuntamenti, ai momenti di svago. Soprattutto da quando si è diffuso il Coronavirus, poi, l’importanza di questi strumenti è aumentata ancora di più. Tuttavia, l’utilizzo intenso di questi strumenti ci costringe a osservare per molte ore al giorno i display e questi ultimi possono però nuocere alla nostra salute, e in particolare alla nostra vista.

Ecco come proteggere la nostra vista mentre usiamo smartphone e PC

Come già detto, per noi utilizzare strumenti elettronici come smartphone e PC è ormai un must ma l’utilizzo prolungato può nuocere alla nostra vista. Osservare per molto tempo gli schermi di questi strumenti tecnologici, infatti, può avere delle conseguenze piuttosto gravi sui nostri occhi, come rossore, affaticamento, secchezza e anche problemi alla retina. La maggior parte di questi problemi è causata dalla così detta luce blu, ovvero una luce invisibile ad occhio nudo ma che può danneggiare seriamente la nostra vista.

E allora cosa possiamo fare per non rovinare la nostra vista? Se utilizziamo il PC, in particolare, è necessario utilizzare una luminosità non troppo alta del display ed è indispensabile tenere lo schermo a una distanza di 50-70 cm. Oltre a questo, poi, via software sono presenti alcune funzioni per proteggere gli occhi dalla luce blu, come l’impostazione Luce Notturna.

Se invece utilizziamo gli smartphone, vale lo stesso discorso dei PC per quanto riguarda la distanza dallo schermo. Gli esperti consigliano infatti di non tenere lo schermo di questi strumenti troppo vicino ai nostri occhi e di utilizzare dove presente le funzioni per proteggere gli occhi dalla luce blu. Oltre a questo, sarebbe necessario non guardare per troppe ore lo smartphone, magari facendo qualche pausa ogni tanto. Utilizzare delle gocce e degli occhiali riposanti potrà poi sicuramente giovare alla nostra vista.