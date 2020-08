La notte di San Lorenzo è senza ombra di dubbio una delle più attese dell’anno per poter ammirare le stelle cadenti e il cielo notturno. Tuttavia, se non foste riusciti a osservare le stelle in quella data, è previsto per il 19 agosto 2020 un altro evento astronomico molto importante e altrettanto atteso che permetterà di vedere appieno il cielo notturno, ovvero la così detta Luna Nera.

In arrivo la Luna Nera il 19 agosto

La Luna Nera (nota anche come Black Moon) è uno dei fenomeni astronomici più attesi dopo la notte di San Lorenzo. Durante questo evento astronomico, infatti, è possibile godere di uno spettacolo notturno davvero sorprendente. In questa occasione, infatti, il satellite della Terra non sarà visibile nel cielo e questo permetterà di osservare meglio il resto del firmamento, comprese delle eventuali stelle cadenti.

L’evento astronomico denominato Luna Nera avviene solitamente all’arrivo della seconda luna nuova della stagione. Per quest’estate 2020, però, la Black Moon sarà la terza luna nuova, ovvero la penultima. Quest’anno, infatti, in maniera del tutto eccezionale sono previste ben quattro lune nuove (solitamente ne sono previste tre a stagione). Secondo Paolo Volpini, membro dell’Unione astrofili Italiani, il termine Black Moon viene utilizzato generalmente per indicare la seconda luna nuova ricorrente in uno stesso mese, anche se molto spesso questo termine viene utilizzato per indicare anche la terza e penultima luna nuova di una stagione che in via eccezionale ha quattro lune nuove.

Il consiglio è quindi quello di recarvi presso un luogo isolato e lontano dalle luci della città per godervi appieno le varie stelle cadenti.