Secondo le ultime indiscrezioni l’attesissimo Huawei Watch Fit è molto vicino al lancio. Dopo aver scoperto alcune caratteristiche negli scorsi giorni, ora è arrivato il momento della certificazione Bluetooth.

Quest’ultima è infatti stata ricevuta solamente qualche giorno fa. Huawei Watch Fit ha fatto la sua apparizione all’interno del database del Bluetooth SIG con il codice TIA-B09, lo stesso che aveva riguardato anche la precedente certificazione russa. Ecco tutti i dettagli.

Huawei Watch Fit sempre più vicino al lancio

Il nuovo smartwatch dovrebbe essere annunciato a settembre. Al momento non abbiamo dettagli sull’eventuale disponibilità di una versione con doppia connettività Wi-Fi e cellulare. Vi ricordo che il dispositivo monta un display AMOLED da 1.64 pollici con risoluzione 280×456 pixel, resistenza all’acqua 5ATM.

Troviamo i sensori del battito cardiaco, accelerometro, GPS, barometro ed illuminazione. L’autonomia garantita è fino a 10 giorni di utilizzo. Non mancano poi il tracking dell’attività, come corsa, camminata, nuoto, ciclismo all’aperto e al chiuso, monitoraggio battito cardiaco, monitoraggio sonno, misurazione del livello di stress, esercizi di respirazione. Il nuovo dispositivo sarà compatibile con Android da 5 in poi e iOS da 9 in poi.

Dalle prime immagini, si pensa possa trattarsi di un dispositivo con un design simile a quello di Apple Watch ma con un quadrante leggermente allungato. Mancherà la Digital Crown: ci saranno dei tradizionali pulsanti fisici. Questo smartwatch si rivolge principalmente ai più giovani e, soprattutto, agli appassionati di fitness. Il nuovo prodotto andrà ad affiancare Huawei Watch G2. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli.