Expert riesce a recuperare il terreno perso nei confronti di Unieuro con il lancio di una campagna promozionale veramente speciale, una soluzione Back To School ideale per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Il volantino elencato nel nostro articolo, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile su tutto il territorio nazionale, nonché anche sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti che acquisteranno dal divano di casa dovranno necessariamente pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra raggiunta o dalla categoria merceologica. Il Tasso Zero è presente, previa approvazione o superamento di un determinato livello di spesa.

Volantino Expert: il risparmio come non lo avete mai visto

I prezzi applicati da Expert nel proprio volantino sono sicuramente di altissimo livello, gli utenti possono mettere le mani su una miriade di prodotti in promozione, anche senza andare a disturbare troppi terminali di fascia alta.

I migliori sono all’incirca sempre gli stessi, parliamo di un ottimo Samsung Galaxy S20 in vendita a 699 euro, passando per iPhone 11 a 749 euro o iPhone 11 Pro a soli 1049 euro.

In alternativa è sempre possibile puntare verso soluzioni più economiche, ma dalla qualità ugualmente interessante, come Huawei P40 Lite E, Oppo A5 2020, Motorola Moto E6, iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy Aì41, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Huawei Y6p e così via.

Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino Expert, il nostro consiglio è di aprire subito le pagine che potete trovare elencate direttamente nel nostro articolo, vi aiuteranno a risparmiare il più possibile.