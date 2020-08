Il volantino Unieuro prosegue imperterrito con la campagna promozionale che tutti gli utenti speravano di vedere, il Fuoritutto non è stato stoppato nei giorni scorsi, ma è stato effettivamente prorogato ancora per qualche settimana con modifiche ai prodotti in promozione.

La caratteristica principale delle offerte di Unieuro riguarda sicuramente la possibilità di accesso indistintamente dalla provenienza o dalla dislocazione geografica. Gli utenti possono godere degli stessi prezzi in ogni punto vendita d’Italia, o anche direttamente sul sito ufficiale; la spedizione è gratuita per tutti gli ordini superiori ai 49 euro, senza limitazioni sulle categorie merceologiche.

Volantino Unieuro: tanti prezzi bassi per tutti

Il volantino Unieuro mischia leggermente le carte in tavola, proponendo soluzioni differenti da quanto siamo solitamente abituati a vedere. Uno dei prodotti più richiesti del periodo, e più accattivanti anche da un punto di vista estetico, è sicuramente il Motorola Edge, finalmente è possibile acquistarlo con una spesa non particolarmente elevate, corrispondente a 599 euro.

Le alternative non mancano, anche se restano entro la fascia dei 400 euro, le migliori sono sicuramente rappresentate da Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Huawei P30 Lite New Edition, Oppo A9 2020 e Oppo Reno 2Z.

Naturalmente in vendita nel volantino Unieuro si trovano anche tantissime altre occasioni che vi possono aiutare a spendere il meno possibile sul loro acquisto. Per conoscerle e comprenderle da vicino non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate inserite qui sotto.