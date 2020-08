Esselunga ha recentemente attivato un volantino davvero da sogno, al suo interno si possono trovare un buon quantitativo di sconti e di prezzi fortemente ribassati, tramite i quali gli utenti riescono a risparmiare sotto ogni punto di vista.

In scadenza domani, 19 agosto 2020, il volantino corrente raccoglie tutti i prezzi più bassi del momento e li propone al consumatore che vorrà recarsi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Le scorte, a differenza delle classiche offerte tech, non dovrebbero essere un problema, ma avete ancora poco tempo per decidere il da farsi.

Volantino Esselunga: il risparmio è alla portata di tutti

Il volantino Esselunga prova a porre l’accento su uno dei prodotti più amati dalla popolazione italiana, l’Apple iPhone 11, finalmente in vendita ad un prezzo più che accessibile per la maggior parte di noi, corrispondente infatti a soli 799 euro (la versione disponibile è quella da 128GB di memoria interna).

Volendo invece avvicinarsi al mondo con sistema operativo Android, il consiglio è di puntare subito su uno dei dispositivi di fascia medio-bassa, ovvero terminali il cui prezzo non supera i 249 euro e che garantiscono prestazioni complessive più che accettabili. Tra questi annoveriamo sicuramente Oppo A9 2020, Huawei Y5p e Samsung Galaxy A41.

Per conoscere da vicino il volantino Esselunga potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite direttamente nel nostro articolo, il risparmio è assicurato per tutti.