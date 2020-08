Negli scorsi giorni c’è stato uno sviluppo della faccenda Huawei Ban che potrebbe significare pessime notizie per i proprietari degli smartphone del marchio – anche quelli precedenti alle sanzioni, come il P30 Pro, nati con supporto alle app e ai servizi Google. È scaduta la licenzatemporanea generale (TGL) rilasciata dal governo, che permetteva a Huawei di continuare a lavorare con aziende come Google e tante altre per garantire il supporto software ai prodotti già rilasciati.

Né Huawei né il governo americano hanno ancora rilasciato dichiarazioni sull’argomento, e quindi non è chiaro come potrebbe evolvere la situazione. Per chiarire ulteriormente: con le informazioni attualmente a disposizione non sappiamo se questo avrà ripercussioni, e in che misura, sul supporto software degli smartphone e tablet di Huawei.