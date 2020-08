Il nuovo device di fascia media della serie Pixel, il Google Pixel 4a presentato la scorsa settimana, è già diventato un bestseller su diversi mercati. Nonostante sia stato rilasciato da poco, alcuni utenti hanno già riscontrato alcuni problemi. Uno di questi riguarda il sistema di luminosità automatica.

Il device di Google ha cambiato il suo design, optando per design senza cornice. In questo modo, il sensore di luminosità è stato posizionato direttamente sotto il display e questo potrebbe essere la causa dell’errato funzionamento della funzione di luminosità automatica.

Google Pixel 4a ha uno strano problema con il sensore di luminosità

Il sito web di Ars Technica ha pubblicato un video che illustra chiaramente il funzionamento del sensore sotto forma di un grafico che cambia dinamicamente. Il sensore sembrerebbe confondersi con la retroilluminazione dello schermo del dispositivo stesso. Inoltre, il problema si manifesta solo con un’illuminazione relativamente scarsa: sotto i raggi del sole il sistema funziona correttamente. Google non ha ancora commentato la situazione.

Ciononostante, l’ultimo arrivato di casa Google sta vendendo molto bene. Amazon, che lunedì della scorsa settimana ha iniziato ad accettare i preordini per Pixel 4a ancor prima dell’annuncio ufficiale, ha recentemente segnalato l’incredibile popolarità del dispositivo. Secondo il sito, il device di fascia media di Google non è attualmente disponibile per l’acquisto dopo essere diventato il “bestseller numero uno”.

Come promemoria, il Pixel 4a ha uno schermo da 5,81 pollici ed è alimentato dallo Snapdragon 730G con 6 GB di RAM. L’unica opzione di archiviazione è 128 GB, il doppio rispetto allo scorso anno. Lo smartphone è venduto in un solo colore: il nero.

Per quanto riguarda il lato fotocamera, lo smartphone ha il familiare sensore da 12,2 MP che abbiamo visto nel Pixel 4 dello scorso anno. Il sensore di impronte digitali si trova ancora una volta sul retro e la batteria è da 3140 mAh, più dei precedenti dispositivi Pixel. Come sempre, Google prevede di aggiornare questo smartphone per almeno tre anni con le ultime patch di sicurezza.