Bennet mette alle strette Trony con il lancio della campagna promozionale che tutti stavano aspettando, il giusto insieme di offerte e di prezzi bassi tra cui è possibile scegliere, avendo inoltre la possibilità di recarsi personalmente in negozio per concludere le compravendite.

La cosa da sapere è proprio questa, il volantino attivo fino al 19 agosto è disponibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, in nessun’altra location o sul sito ufficiale sarà possibile approfittare a tutti gli effetti dei prezzi elencati. E’ presente, se interessati, la possibilità di optare per la rateizzazione senza interessi, con pagamento tramite conto corrente a Tasso Zero.

Bennet: il risparmio sale di livello

Lo smartphone su cui Bennet pare aver deciso di puntare è sicuramente l’Apple iPhone Xr, un dispositivo della scorsa generazione, sorpassato dal più recente Apple iPhone 11, ma comunque ancora in grado di garantire ottime prestazioni dietro il pagamento di un contributo di soli 549 euro (versione no brand).

In alternativa il consiglio è di puntare verso i terminali con sistema operativo Android, in questo caso però sono presenti solamente due dispositivi fortemente interessanti, quali sono Galaxy A51 o Galaxy A20e. Il prezzo non supera i 300 euro, forte segnale che comunque per raggiungere una discreta qualità non è sempre necessario spendere cifre particolarmente elevate.

Il volantino Bennet lo potete trovare nel dettaglio inserito direttamente nel nostro articolo, le pagine sono come galleria fotografica, apritele per ogni dettaglio.