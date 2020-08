MediaWorld è sorprendente con il lancio del volantino intitolato Mega Sconti, al suo interno è infatti possibile trovare un buonissimo numero di prezzi bassi e di riduzioni notevoli, pensate appositamente per invogliare il consumatore all’acquisto della tecnologia.

Le promozioni, come sempre accade in occasioni di questo tipo, appaiono essere pienamente fruibili anche online sul sito ufficiale, in tal modo è possibile raggiungere gli stessi prodotti senza doversi minimamente muovere dal divano di casa. L’unico limite riguardante il tutto è sicuramente la spesa da sostenere per la spedizione, a tutti gli effetti sarà da aggiungere a quanto effettivamente mostrato a schermo.

I codici sconto Amazon sono imprevedibili, scoprite i migliori del momento iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

MediaWorld: con il volantino le offerte sono in forte ribasso

MediaWorld sorprende prima di tutto per la sua capacità di scontare alcuni dei migliori smartphone in circolazione, primo fra tutti il Samsung Galaxy S20, il top di gamma maggiormente richiesto dalla community italiana, al prezzo finale di addirittura soli 597,35 euro.

Il modello invece consigliato per gli utenti che non vogliono spendere più di 300 euro, e godere nel complesso di un comparto fotografico di assoluto rispetto, è lo Xiaomi Mi Note 10. Attualmente viene offerteo al prezzo finale di 279 euro, ma è comunque dotato di ben 5 sensori fotografici nella parte posteriore, con 108 megapixel di fotocamera da sfruttare per scattare istantanee senza rivali.

Il volantino MediaWorld si espande anche verso altre categorie merceologiche, ma sopratutto raggiunge tantissimi altri modelli da non perdere assolutamente di vista. I dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.