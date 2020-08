Vodafone ha la meglio su Iliad e sugli MVNO con il lancio di una promozione davvero speciale, la Special 50 Digital Edition è la soluzione ideale che aiuterà i consumatori italiani a spendere relativamente poco e godere nel contempo di tantissimi giga di traffico dati al mese.

La soluzione corrente, come era lecito immaginarsi, può essere richiesta in esclusiva in versione operator attack, ciò sta a significare che l’accesso pare essere riservato solamente agli utenti che provvedono a richiedere la portabilità da Iliad o da un MVNO, con attivazione indistinta sul sito ufficiale o nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Il costo iniziale da sostenere corrisponde ad uno dei prezzi più bassi di sempre, soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Vodafone: cosa contiene l’offerta

L’offerta di casa Vodafone resta indiscutibilmente una delle migliori del periodo, sia per il prezzo di vendita, corrispondente per l’esattezza a soli 7 euro al mese da versare direttamente tramite credito residuo, che proprio per il bundle integrato al suo interno. In particolare il cliente si ritrova ad accedere a illimitati minuti per telefonare a chiunque, SMS senza limiti da inviare ad ogni utente in Italia, nonché 50 giga di traffico dati al mese da utilizzare per navigare sul nostro territorio ed in Europa.

La promozione, come era lecito immaginarsi, non presenta alcun tipo di vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che il cliente potrà decidere di richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi o limitazioni particolari. Il pagamento del canone è previsto direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile.