Non c’è davvero fine alla crescita di Iliad. Anche nel corso di queste settimane estive, il provider di telefonia francese è stato in grado di accrescere il suo già ampio bacino di clienti. Il merito va dato ovviamente ad un’offerta commerciale molto aggressiva ed in particolar modo alla promozione Giga 50. Nonostante le offerte low cost, però, in questi mesi Iliad è stata anche bersaglio di alcune critiche.

Iliad aumenta i Giga internet per la connessione roaming dall’UE

Una dei principali punti deboli di Iliad, in passato, è stato il roaming. Come tutti gli operatori europei, anche Iliad deve garantire una soglia di traffico valida per la navigazione internet gratuita nei paesi UE. Solo sino alla scorsa estate, questa soglia era di 2 Giga.

Data l’insoddisfazione degli utenti, il gruppo commerciale di Iliad si è impegnato per una prima modifica per la connessione internet in roaming già durante l’estate 2019. Dallo scorso anno, infatti, per gli utenti con la Giga 50 sono disponibili 4 Giga per la navigazione dall’estero.

La risoluzione definitiva al problema roaming il provider francese l’ha data però durante questo 2020. Da inizio anno, infatti, il gruppo commerciale ha aumentato la quota Giga anche per la ricaricabile Giga 40. I tecnici di Iliad hanno rifatto equiparato in maniera definitiva le soglie internet delle promozioni Giga 40 e Giga 50. In base alle nuove condizioni, tutti gli utenti con la promozione da 6,99 euro potranno beneficiare di 4 Giga per internet dai paesi dell’Unione Europea. La novità è valida sia per i nuovi che per i vecchi abbonati alla Giga 40.