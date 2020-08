In scadenza esattamente al termine della mensilità corrente, la WindTre Go 70 Fire+ Limited Edition è la promozione perfetta per gli utenti che vogliono attivare una soluzione dai grandissimi contenuti ad un prezzo effettivamente molto ridotto.

Esattamente come tante altre soluzioni, anche la suddetta può essere richiesta esclusivamente se si proviene da determinati operatori telefonici, in particolar modo i cosiddetti MVNO (o operatori virtuali), a patto che l’utente risieda in una delle seguenti province d’Italia: Prato, Trieste, Venezia, Alessandria, Latina, Pistoia, Bari, Padova o Trapani. La portabilità è sempre obbligatoria, il costo iniziale da sostenere corrisponde al solito a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a WindTre: la promozione da attivare ad occhi chiusi

All’interno della promozione Go 70 Fire+, l’utente si ritrova a poter fruire di 70 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando per illimitati minuti da poter utilizzare per telefonare a chiunque, concludendo con 200 SMS da inviare ad ogni numero di telefono in Italia.

L’aspetto sicuramente più positivo del tutto corrisponde esattamente al prezzo finale di vendita, l’utente potrà infatti accedere al suddetto bundle spendendo solamente 6,99 euro al mese a tempo indeterminato, con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile.

E’ presente, se interessati, anche la Go 50 Top+ Limited Edition, con gli stessi contenuti ma 50 giga al mese a 5,99 euro, per arrivare poi alla Go 100 Fire+ Limited Edition, con 100 giga al mese, pagamento del canone tramite conto corrente bancario o carta di credito, tutto al prezzo finale di soli 6,99 euro al mese per sempre (in questo caso è presente un vincolo contrattuale di durata).