A partire dal prossimo anno ci saranno alcuni cambiamenti per quanto riguarda i pagamenti contacless. Nello specifico, a partire dal 2021 sarà possibile effettuare pagamenti con carta di credito o debito fino a un importo di 50 euro senza la necessità di inserire il codice pin.

Pagamenti contacless fino a 50 euro: ecco cosa cambierà dal prossimo anno

Il Governo Italiano sta cercando di contrastare l’evasione fiscale e di ridurre per quanto possibile l’utilizzo dei contanti. Per quanto riguarda i pagamenti senza contanti per mezzo di carte di credito o di debito, al momento viene richiesto il codice pin fino ad una spesa di 25 euro. Dal prossimo anno, però, le cose cambieranno leggermente.

A partire dal 1 gennaio 2021, infatti, verranno velocizzati i pagamenti contacless tramite carta grazie a un nuovo sistema denominato Carta Contacless. Nello specifico, sarà possibile effettuare pagamenti contacless fino a 50 euro senza dover inserire alcun pin. I vari circuiti come Visa, Mastercard e Bancomat hanno infatti innalzato la soglia di questi pagamenti senza pin. Il tutto è ovviamente legato alla necessità di velocizzare ancor di più questi pagamenti digitali.

L’Italia, quindi, si sta pian piano aggregando al resto dei paesi europei che già da tempo adottano questa tipologia di pagamenti. I vantaggi dei pagamenti contacless soprattutto senza pin, infatti, sono molteplici anche per l’economia del nostro paese. In questo modo, infatti, oltre a velocizzare i pagamenti sarà inoltre possibile evitare il riciclaggio di denaro sporco e sarà possibile risollevare pian piano l’economia generale d’Italia. Vi ricordiamo, infatti, che il Governo Italiano ha già attuato alcune misure per ridurre i pagamenti tramite contanti. A partire dal 1 luglio 2020, infatti, il limite per i pagamenti in contanti è stato ridotto a 2000 euro.