Vodafone è spettacolare, nel corso dei primi giorni del mese di Agosto è riuscita a lanciare una promozione veramente incredibile, il giusto mix tra prezzo e contenuti, offrendo all’utente un’enorme possibilità di scelta.

La soluzione di cui stiamo parlando prende il nome di Special Giga, è a tutti gli effetti un qualcosa di molto differente rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, in primis per la promessa da parte dell’azienda di non modificare il prezzo di vendita per i 24 mesi successivi alla data di attivazione (nessun rincaro o rimodulazione).

Oltre a questo, è importante ricordare che il canone di 9,99 euro al mese, dovrà necessariamente essere versato tramite conto corrente bancario o carta di credito ricaricabile, non sarà in nessun modo possibile pagare con credito residuo. Tutto ciò non obbligherà comunque il consumatore a sottostare a vincoli contrattuali, è infatti da ricordare che sarà possibile abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Vodafone: i dettagli della nuova promozione

L’attivazione è alla portata dei soli clienti in uscita da un MVNO, che non sia Kena Mobile, Very Mobile o ho.Mobile, con contestuale richiesta di portabilità, direttamente sul sito ufficiale dell’operatore telefonico a costo azzerato (la SIM verrà spedita a casa gratuitamente).

All’interno dell’offerta viene posizionato un bundle davvero invidiabile, corrispondente per l’esattezza a 70 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi operatore telefonico in Italia.

La Vodafone Special Giga resta disponibile al pubblico fino a nuova comunicazione.