Esselunga rinnova la propria campagna promozionale riuscendo a ridurre di moltissimo i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti attualmente disponibili sul mercato, anche smartphone di fascia particolarmente elevata.

Gli acquisti, per sfruttare le promozioni del volantino “Convenienti fino al nocciolo”, saranno possibili solamente nei punti vendita in Italia fino al 19 agosto. Ricordiamo infatti che la tecnologia non risulta essere raggiungibile sul sito ufficiale del rivenditore, cosa che accade ormai da sempre.

Volantino Esselunga: gli sconti sono davvero speciali

Tanti smartphone interessanti sono inclusi direttamente nel volantino Esselunga, primo fra tutti l’ottimo Apple iPhone 11, terminale di fascia altissima, oggi effettivamente acquistabile, nella versione da 128GB di memoria interna, alla cifra finale di soli 799 euro.

Osservando invece da vicino il mondo Android, spiccano sicuramente un paio di occasioni da non lasciarsi sfuggire, parliamo precisamente di Samsung Galaxy A41 in vendita a 249 euro, con l’aggiunta di Huawei Y5P a 99 euro, per finire con l’ottimo Oppo A9 2020 acquistabile a 159 euro.

Promozioni importanti sono applicate anche al mondo dei wearable, gli utenti in possesso di una carta Fidaty potranno approfittare di uno sconto del 30% sull’acquisto dell’Amazfit Bip Lite, il suo prezzo finale, con partenza da 49,90 euro, corrisponderà esattamente a 34,93 euro.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Esselunga, potete semplicemente aprire le pagine che abbiamo inserito nel nostro articolo, ricordando tutte le limitazioni discusse in precedenza, e sopratutto la sua validità fino al 19 agosto 2020.