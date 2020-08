Unieuro nasconde all’interno del proprio volantino alcune delle migliori offerte del 2020, riuscendo infatti a condensare in una campagna promozionale Fuoritutto, tantissimi prezzi bassi tra cui gli utenti potranno effettivamente scegliere.

Il volantino che andremo a discutere nell’articolo è disponibile sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, a differenza di quanto accade da MediaWorld, tuttavia, in questo caso è prevista la consegna gratuita su tutti gli ordini superiori ai 49 euro )(con annesso anche un extra sconto del 5% sul catalogo).

Volantino Unieuro: tantissime occasioni per risparmiare

Le occasioni per risparmiare su ogni acquisto si sprecano, osservando da vicino le pagine della campagna promozionale possiamo prima di tutto scovare un incredibile Samsung Galaxy S20+ in vendita a soli 779 euro, affiancato da un buonissimo Huawei P30 Pro acquistabile con un esborso finale di 569 euro. Entrambi i prodotti sono proposti in versione completamente sbrandizzata, con annessa una garanzia legale della durata di 24 mesi.

L’altro modello da tenere sotto controllo è sicuramente LG Velvet, un medio di gamma 5G dalla buona qualità generale, dotato però di un’estetica unica e rivoluzionaria, oggi in vendita a 549 euro, un ottimo prezzo.

Il volantino Unieuro resta essere comunque molto vario ed apprezzabile in ogni sua forma, il consiglio che vi possiamo dare è di aprire subito il sito ufficiale per prendere visione dei singoli sconti applicati e di tutte le offerte pensate per gli utenti.