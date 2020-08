Iliad dopo due anni di attività in Italia ha acquisto grande popolarità e grande seguito da parte del pubblico. Allo stato attuale, i clienti del gestore francese hanno superato la quota dei cinque milioni ed a breve anche la soglia dei sei milioni sarà superata.

Iliad, per chi ha uno smartphone Android manca ancora questo servizio

Il vero motore per il successo di Iliad è dato dalle due ricaricabili low cost, Giga 50 o Giga 40. Se le offerte rappresentano il fiore all’occhiello dell’operatore, ciò che desta ancora qualche perplessità è il campo dei servizi.

A differenza degli altri provider attivi nel nostro paese, Iliad non offre il beneficio di alcuni extra. Un esempio su tutti: i possessori di smartphone Android, ma anche di iPhone, ancora non possono adoperare un’app ufficiale per la gestione del proprio profilo. Come evidenziato dai canali ufficiali della compagnia, per la personalizzazione e per le modifiche del piano tariffario, l’unico strumento buono è il sito ufficiale.

Una buona parte degli utenti attendeva importanti novità su questo fronte nella prima parte del 2020. Purtroppo, come evidente, sino ad oggi non vi sono state indiscrezioni che lasciano pensare ad un imminente arrivo di un’app ufficiale.

La mancanza di un’app è maggiormente sentita dagli utenti con dispositivo Android. Se sino a qualche mese fa, attraverso il negozio online Google Play Store era possibile effettuare il download di alcune app parallele per la gestione del profilo Iliad, oggi gran parte di questi servizi sono stati rimossi dal marketplace. Tra i servizi eliminati spicca anche il più popolare, Area Personale.