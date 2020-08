Huawei ha finalmente rilasciato la versione ufficiale della sua nuova app per il gaming con la versione 10.6.1.300. GameCenter intende proporsi come nuovo centro di riferimento e punto nevralgico del gaming mobile. La descrizione recita:

“Huawei GameCenter offre servizi di gioco premium.

Ottieni l’accesso esclusivo a nuovi giochi. Prenota i giochi per conoscere per primo le ultime tendenze. Servizi di distribuzione intelligenti sicuri e veloci. Tantissime attività, premi e regali esclusivi.”

Non resta che vedere come scaricarla e installarla.

Dove trovare l’app e come scaricarla

Per scaricare la nuova app per il gaming di Huawei non dovete fare altro che seguire questa semplice guida riportata qui sotto:

Aprite l’App Gallery di Huawei. Digitate nel campo di ricerca delle app “GameCenter“. Vi apparirà una lista di app, tra le quali dovete trovare GameCenter (se avete scritto correttamente il nome dovrebbe uscire come primo risultato). Tappate sul pulsante “Installa”. Attendete il termine del download. Aprite l’App dal launcher o dalla home del vostro smartphone. Fornite le autorizzazione necessarie per la privacy. Vi ritroverete immediatamente nella home dell’app e potrete navigare tra la selezione dei consigliati, delle categorie o delle impostazioni utente.

Le problematiche riscontrate da alcuni utenti durante il download dell’app appena apparsa su App Gallery, sembrano non presentarsi più. Nel nostro caso l’installazione è avvenuta in maniera corretta e senza errori di alcun tipo.

Huawei ha indetto anche una promozione in occasione del lancio del suo Gaming Hub. Qui di seguito un estratto del concorso e il link per la pagina ufficiale:

“GIOCA E VINCI

Per festeggiare l’arrivo di HUAWEI GameCenter in Italia è stata organizzata una speciale campagna AppGallery Cash-back – Play&Win Huawei Points. Tutti coloro che completeranno un acquisto su una delle seguenti applicazioni utilizzando una carta di credito, riceveranno il 25% della spesa indietro sotto forma di HUAWEI Point. Le applicazioni coinvolte sono: Lords Mobile, Gods and Glory: War for the Throne, Guarena Free Fire: 3volution, Governor of Poker 3, Guns of Glory, Clash of Kings: Newly Presented Knight System, Rise of Empires, Looney Tunes World of Mayhem – Action RPG, World of Tanks Blitz MMO. Se gli acquisti verranno effettuati sulle app MARVEL Strike Force e Rise of Empires, gli utenti riceveranno il 50% della spesa indietro sotto forma di Huawei Point.”