Dalla giornata di ieri, 3 agosto 2020, in tutto il mondo è stato ufficialmente reso disponibile il primo Huawei GameCenter, la piattaforma di gaming di casa Huawei, pensata appositamente per accogliere l’intera community di gamer, con incredibili contenuti e ricompense.

Lanciata in oltre 33 paesi nel mondo, la piattaforma si basa su un paio di concetti fondamentali: la qualità dei contenuti ed il benessere degli utenti. Quest’ultimi possono accedere a giochi in pre-order, oltre che ai più recenti e popolare, nonché giocare online e godere anche di offerte appositamente dedicate e personalizzate; lo scopo sarà quello di far crescere il proprio profilo, in modo da ottenere maggiori ricompense, sconti o accedere a benefici sempre più esclusivi.

Huawei GameCenter ufficiale: tanti giochi per tutti

Per festeggiare il lancio del GameCenter, Huawei ha pensato alla campagna AppGallery Cash-Back – Play&Win Huawei Points, tutti coloro che effettueranno un acquisto in-app su almeno una delle seguenti applicazioni, riceveranno il 25% della spesa sottoforma di cashback in Huawei Point.

I software inclusi sono: Lords Mobile, Gods and Glory: War for the Throne, Guarena Free Fire: 3volution, Governor of Poker 3, Guns of Glory, Clash of Kings: Newly Presented Knight System, Rise of Empires, Looney Tunes World of Mayhem – Action RPG, World of Tanks Blitz MMO.

Il lancio di GameCenter è per gli sviluppatori un’opportunità unica, potranno infatti raggiungere oltre 700 milioni di utenti nel mondo, personalizzando le proprie app per i soli smartphone di casa Huawei. Il tutto permetterà allo Huawei AppStore di ampliarsi ancora di più, avvicinandosi il più possibile alla potenza ed ampiezza del Google PlayStore.