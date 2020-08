La stagione 9 arriverà tra pochi giorni e porterà con sé molti grandi cambiamenti a Call of Duty Mobile. I giocatori sono già entusiasti del prossimo aggiornamento a causa di tutte le incredibili fughe di contenuti rinvenute dai server di test, incluse alcune nuove posizioni nella mappa del Battle Royale.

È interessante notare che l’aggiornamento della stagione 9 di Call of Duty trasformerà completamente il gioco in una versione mobile di COD Warzone. Ci saranno, prima di tutto, nuove posizioni di lancio.

Call of Duty Mobile, la stagione 9 è in arrivo

Proprio come la stagione 7, COD Mobile Stagione 9 espanderà anche la mappa di Battle Royale aggiungendo quattro nuove posizioni di lancio. Le nuove posizioni nella mappa si chiamano Avamposto, Base radar, Accampamento e Dormitorio. Inoltre, se hai mai giocato a Call of Duty Warzone su PC o console, conosci sicuramente le armature.

Nel prossimo update, i giocatori troveranno queste armature nel bottino e ogni armatura fornirà ai giocatori ulteriori 50 punti vita (HP). Tuttavia, i giocatori possono equipaggiare solo 3 armature alla volta. È interessante notare che queste armature arriveranno nella stagione 9 di COD Mobile. Nel server di prova, le armature possono essere utilizzate per rigenerare la salute del giubbotto danneggiato dei giocatori.

Sorprendentemente, Call of Duty Mobile stagione 9 introdurrà varie ‘Mod’ nella modalità battle royale, disponibili come normale bottino. I giocatori possono usare queste Mod per fornire buff unici alle loro armi. Infine, proprio come ogni nuova stagione, Call of Duty Mobile stagione 9 introdurrà anche una nuova classe BR, che si chiama ‘Hacker’. I giocatori che usano questa classe saranno in grado di neutralizzare i gadget dei loro nemici, interferendo anche con la loro minimappa.