Il nuovo cast del teen drama spagnolo più famoso di Netflix è stato finalmente svelato eppure non tutti sembrano esserne entusiasti. A seguito dell’annuncio della quarta stagione di Élite, trovare dei nuovi volti all’interno della produzione sarebbe dovuto essere scontato eppure dire addio in maniera definitiva a dei personaggi che per tre stagioni hanno rappresentato un punto fisso non è sempre così facile.

Da Nadia a Polo (ovviamente), passando per Lu, Carla e Valerio: sono questi i volti che non vedremo più nei nuovi episodi ed è pertanto che dire chi è rimasto diventa più visto che nella quarta stagione di Élite ricorreranno semplicemente Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Ander (Arón Piper), Rebecca (Claudia Salas), Omar (Omar Ayuso) e Cayetana (Georgina Amorós).

Élite: data di uscita e novità anche su Black Mirror e Riverdale

Insieme ad Élite sono altre due le serie TV più attese su Netflix: da una parte troviamo il teen drama americano Riverdale, mentre dall’altro il distopico Black Mirror. Se esiste una cosa che questi tre titoli condividono tra di loro, senza ombra di dubbio è la l’incertezza di quando usciranno: sono numerose le domande che meriterebbero tale risposta, ma purtroppo concederla è al momento impossibile.

Per quanto concerne le prime due produzioni ossia Riverdale ed Élite, sicuramente il 2021 saprà portare consiglio: visti i ritardi accumulati a causa del coronavirus, attendere una nuova stagione prima di gennaio sembra esser irrealizzabile. In merito a Black Mirror, invece, la situazione si fa più “tragica”: una sesta stagione era stata confermata, ma al momento i produttori della serie distopica sembrano essere impegnati in altri progetti; sotto questo punto di vista, attendere dei nuovi episodi risulta essere in atto di fede.