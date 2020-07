Riverdale, il teen drama per eccellenza tornerà presto con nuovi e scoppiettanti episodi. Dopo i problemi affrontati a causa dello stop dovuto all’emergenza sanitaria, le riprese per la quinta stagione dovrebbero iniziare al più presto portando la nuova stagione sempre più vicina agli schermi dei fans. Sebbene ancora i dettagli siano veramente pochi, possiamo già anticipare che ciò che vedremo nel corso della futura stagione sarà decisamente diverso dal solito. In che senso? Scopriamolo subito.

Riverdale 5: i primi dettagli sulla nuova stagione

Precisando che la nuova stagione sarà pronta solo per il prossimo anno, possiamo subito affermare che la sua lunghezza rimane ancora un’incognita. Come ben noto, la quarta stagione sarebbe dovuta essere composta da ben 22 episodi ma purtroppo dati i ritardi accumulati a causa del coronavirus solo 19 sono stati portati a termine. Non è dunque chiaro se nel corso della quinta stagione questi episodi verranno recuperati o, se del tutto, la stessa avrà una durata minore.

Ciò che possiamo anticipare con sicurezza in merito alla quinta stagione di Riverdale è che un salto temporale interverrà nella timeline della serie portando gli attori ad un mondo nuovo, lontano dalle vite adolescenziali che i loro personaggi hanno vissuto nel corso degli anni del liceo.

La stessa Camilla Mendes con il suo personaggio Veronica aveva anticipato un po’ tutto ciò, i più attenti ricorderanno una frase ben specifica in apertura della quarta stagione ossia: “tra soli nove mesi la vita come la conosciamo sarà finita.”.

Cosa accadrà? Questo rimane un mistero che solo il tempo saprà svelare.