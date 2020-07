Mancano ormai pochissimi giorni all’evento unpacked del colosso sudcoreano Samsung durante il quale verranno annunciati diversi nuovi prodotti. I più attesi da questo evento sono ovviamente i nuovi phablet della serie Samsung Galaxy Note 20, mentre il nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 5G è stato annunciato poco tempo fa da Samsung.

Samsung quasi pronta a lanciare i suoi nuovi prodotti di punta

Di questi nuovi dispositivi sono trapelate davvero numerose informazioni interessanti, comprese immagini renders quasi ufficiose del nuovo Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Grazie a queste ultime, è possibile osservare il design definitivo del nuovo phablet dell’azienda. Particolarità di quest’anno sarà la nuova colorazione oro/rame della quale sarà dotata anche il pennino S-Pen. Sul fronte il nuovo device dell’azienda vanterà un Infinity-O Display SuperAMOLED con una diagonale da 6.9 pollici con una risoluzione elevatissima e con un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 7.

Non mancherà poi il supporto alle reti di quinta generazione grazie alla presenza del SoC Exynos 990 e ci sarà poi un elevato refresh rate del display (pari cioè a 120 Hz). Anche il comparto fotografico sarà di altissimo livello e vedrà la presenza di un sensore fotografico principale da ben 108 megapixel con autofocus laser. Ci saranno inoltre alcune funzioni molto interessanti, come la possibilità di registrare video in 8K a 30fps e non dovrebbe mancare una lente periscopica da 12 megapixel dotata di uno zoom ottico 5x. Concluderanno la scheda tecnica memorie molto rapide di tipo UFS 3.1, 12 GB di RAM, il sistema operativo Android 10 con la One UI 2.x, certificazione IP68, ricarica wireless e inversa e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 45W.

Anche dal punto di vista del gaming questo device porterà alcune novità, dato che Samsung ha collaborato con Microsoft per la realizzazione di diversi giochi ottimizzati per il Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Verrà inoltre implementato Samsung Dex, ma questa volta sembra che sarà totalmente wireless tramite la nuova tecnologia Wireless Dex.

Altra novità che invece Samsung ha già svelato è il nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 5G. Una delle differenze principali rispetto all’attuale versione riguarda il processore. Il nuovo modello, infatti, monta il nuovo SoC Snapdragon 865+ che garantisce per l’appunto il supporto alla connettività 5G.