Qualche settimana fa erano apparsi in rete alcuni renders di un nuovo budget phone targato Samsung, ovvero il Samsung Galaxy A01 Core, e quest’oggi il colosso sudcoreano lo ha annunciato ufficialmente sul mercato.

Samsung Galaxy A01 Core: è ufficiale il nuovo budget phone di Samsung

Come già accennato, questo nuovo smartphone appartiene alla fascia bassa del mercato in quanto dispone di una scheda tecnica non proprio al top. Il display, ad esempio, è circondato da abbondanti cornici. Nello specifico, lo schermo è un PLS LCD con una diagonale pari a 5.3 pollici. La risoluzione del pannello è HD+ e il form factor è di 18.5:9. Nella cornice superiore è poi collocata una fotocamera anteriore da 5 megapixel.

La backcover posteriore del nuovo budget phone di Samsung è realizzata in materiale plastico con una texture leggermente zigrinata. In alto a sinistra è collocata l’unica fotocamera posteriore da 8 megapixel più un piccolo flashLED. La backcover è inoltre realizzata in tre colorazioni differenti, ovvero blu, rosso e nero.

Le prestazioni sono invece affidate al processore MediaTek MT6739 con 1 GB di memoria RAM e 16 oppure 32 GB di storage interno. Questo quantitativo ridotto di RAM è reso possibile dalla presenza della versione del software Android Go 10, ovvero una versione più leggera del software di casa Google che permette di svolgere le attività più comuni. La batteria, infine, ha una capienza di 3000 mAh ed è presente il jack audio per le cuffie.

Il nuovo Samsung Galaxy A01 Core sarà disponibile all’acquisto in Indonesia a partire dal prossimo 23 luglio ad un prezzo di circa 64€ al cambio attuale.