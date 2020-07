Nelle ultime settimane/mesi hanno fatto molto scalpore le notizie rimbalzate sul web che narravano di una possibile abolizione delle due tasse più odiate dagli utenti, canone Rai e bollo auto. In tantissimi ci avete chiesto di commentare quanto trapelato, sopratutto per rispondere ad una domanda specifica:”è una fake news?“.

A scanso di equivoci lo mettiamo in chiaro subito, il canone Rai ed il bollo auto non verranno aboliti nel 2020, quanto avete letto in rete è solamente il frutto di alcuni utenti, pronti a tutto pur di indirizzare il traffico verso determinate pagine web. Anche quest’anno dovremo pagare le due imposte, senza sostanziali modifiche a quanto previsto dalla legge.

Il consiglio che vi possiamo dare, sopratutto per non illudervi inutilmente, è di verificare sempre le fonti delle notizie che leggete sul web; dopo aver appreso una novità, che a prima vista appare essere incredibile, verificatela sempre sui siti più autorevoli, se verrà riproposta a loro volta, allora molto probabilmente ci troviamo di fronte ad una verità e non una fake news.

Canone Rai e Bollo Auto: la fake news è virale

Quest’ultima viene creata non tanto per truffare gli utenti, quanto per invogliarli a premere determinati link, indirizzati verso siti internet che mostrano banner pubblicitari, tramite i quali gli ideatori guadagnano cifre considerevoli.

In un periodo così buio dal punto di vista economico, è chiarissimo come il Governo Italiano non possa in nessun modo privarsi dei 7,5 miliardi di euro annui di introiti garantiti da canone Rai e Bollo auto, due tasse fondamentali per le finanze statali.